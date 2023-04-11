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НовостиПроисшествия11 апреля 2023 10:50

Во время пожара в Веневском районе Тульской области пострадал 66-летний мужчина

Причина возгорания устанавливается
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара в Веневском районе Тульской области пострадал 66-летний мужчина

Во время пожара в Веневском районе Тульской области пострадал 66-летний мужчина

Фото: материалы пресс-служб

11 апреля, примерно в 06:03, в жилом доме на улице Степная в деревне Татарника Веневского района произошел пожар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Так, на происшествие приехали 11 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 23 минуты. В данный момент устанавливается причина возгорания.

В результате происшествия 66-летний мужчина получил ожоги. Также дом выгорел внутри по всей площади.