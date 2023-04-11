Восемь спортсменов из Тульской области завоевали золотые медали на первенстве России по всестилевому карате
Фото: материалы пресс-служб
С 5 по 9 апреля в Орле проходило первенство России по всестилевому карате. Об этом сообщило министерство спорта Тульской области.
Так, 8 наших спортсменов завоевали 6 золотых медалей:
- Мария Зотова, ката (10-11 лет);
- Александр Демичев, ката (14-15 лет);
- Степан Аничкин, ката (18-20 лет);
- Марина Пьянкова, кумитэ (18-20 лет);
- Григорий Козлов, двоеборье (14-15 лет);
- Дмитрий Кобзев, Александр Демичев Григорий Козлов, командное ката (14-15 лет).