Восемь спортсменов из Тульской области завоевали золотые медали на первенстве России по всестилевому карате Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 9 апреля в Орле проходило первенство России по всестилевому карате. Об этом сообщило министерство спорта Тульской области.

Так, 8 наших спортсменов завоевали 6 золотых медалей:

- Мария Зотова, ката (10-11 лет);

- Александр Демичев, ката (14-15 лет);

- Степан Аничкин, ката (18-20 лет);

- Марина Пьянкова, кумитэ (18-20 лет);

- Григорий Козлов, двоеборье (14-15 лет);

- Дмитрий Кобзев, Александр Демичев Григорий Козлов, командное ката (14-15 лет).