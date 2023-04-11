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НовостиСпорт11 апреля 2023 11:10

Восемь спортсменов из Тульской области завоевали золотые медали на первенстве России по всестилевому карате

Подготовили чемпионов Галина Ким и Алексей Плехоткин
Михаил КОРЕНЮГИН
Восемь спортсменов из Тульской области завоевали золотые медали на первенстве России по всестилевому карате

Восемь спортсменов из Тульской области завоевали золотые медали на первенстве России по всестилевому карате

Фото: материалы пресс-служб

С 5 по 9 апреля в Орле проходило первенство России по всестилевому карате. Об этом сообщило министерство спорта Тульской области.

Так, 8 наших спортсменов завоевали 6 золотых медалей:

- Мария Зотова, ката (10-11 лет);

- Александр Демичев, ката (14-15 лет);

- Степан Аничкин, ката (18-20 лет);

- Марина Пьянкова, кумитэ (18-20 лет);

- Григорий Козлов, двоеборье (14-15 лет);

- Дмитрий Кобзев, Александр Демичев Григорий Козлов, командное ката (14-15 лет).