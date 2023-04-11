В Тульской области за прошедшую неделю от укусов клещей пострадали 13 человек Фото: Алексей ФОКИН (фото)

За прошедшую неделю, с 3 по 9 апреля, с укусами клещей за медицинской помощью обратились 13 человек, 3 их них — дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Всего в этом году с начала мониторинга зарегистрировано 15 случаев присасывания клещей к людям, в том числе 3 случая у детей. Факты укусов насекомых выявлены в Алексинском, Белевском, Ефремовском, Киреевском и Щекинском районах, а также в Туле и Донском.

За период мониторинга исследовали 11 клещей, снятых с людей и взятых из природных биотопов. Общая инфицированность бореллиями и анаплазмой у клещей одинакова — 9,1%. Случаев заболевания населения клещевым боррелиозом за 2023 год нет.