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НовостиОбщество11 апреля 2023 8:00

На трех улицах Тулы проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог

Об этом сообщает администрация города
Михаил КОРЕНЮГИН
На трех улицах Тулы проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог

На трех улицах Тулы проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог

Фото: материалы пресс-служб

С 10 апреля на улице Кирова, а также Новомосковском и Веневсоком шоссе ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог, в котором задействованы 8 бригад. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также с 7 по 10 апреля работы по восстановлению изношенных слоев дорожного покрытия горячей асфальтобетонной смесью проводились на улицах Максимовского, Н. Дрейера, Заварная, Тихмянова и Буденного.

Всего с начала 2023 года в Туле устранение дефектов асфальтобетонного покрытия выполнено на площади более 24,5 тысяч квадратных метров.