На трех улицах Тулы проводят аварийно-восстановительный ремонт дорог Фото: материалы пресс-служб

С 10 апреля на улице Кирова, а также Новомосковском и Веневсоком шоссе ведется аварийно-восстановительный ремонт дорог, в котором задействованы 8 бригад. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Также с 7 по 10 апреля работы по восстановлению изношенных слоев дорожного покрытия горячей асфальтобетонной смесью проводились на улицах Максимовского, Н. Дрейера, Заварная, Тихмянова и Буденного.

Всего с начала 2023 года в Туле устранение дефектов асфальтобетонного покрытия выполнено на площади более 24,5 тысяч квадратных метров.