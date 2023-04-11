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НовостиОбщество11 апреля 2023 6:30

В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в окне на пятом этаже кота

Неравнодушные жители сообщили о животном в дежурную часть
Михаил КОРЕНЮГИН
В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в окне на пятом этаже кота

В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в окне на пятом этаже кота

Фото: соцсети

10 апреля, примерно в 12:00, на улице Ленина в Новомосковске кот застрял в окне на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Так, неравнодушные жильцы вызвали сотрудников МЧС, которые очень быстро приехали на место. Спасатели направили автолестницу к окну и оперативно помогли домашнему животному залезть обратно в квартиру.

Напомним, тульские инспекторы ГИМС МЧС России спасли жизнь косуле при патрулировании реки Оки. Она застряла в паводковой воде у села Егнышевка из-за скопившегося мусора.