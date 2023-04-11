В Новомосковске сотрудники МЧС спасли застрявшего в окне на пятом этаже кота
Фото: соцсети
10 апреля, примерно в 12:00, на улице Ленина в Новомосковске кот застрял в окне на пятом этаже жилого дома. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.
Так, неравнодушные жильцы вызвали сотрудников МЧС, которые очень быстро приехали на место. Спасатели направили автолестницу к окну и оперативно помогли домашнему животному залезть обратно в квартиру.
Напомним, тульские инспекторы ГИМС МЧС России спасли жизнь косуле при патрулировании реки Оки. Она застряла в паводковой воде у села Егнышевка из-за скопившегося мусора.