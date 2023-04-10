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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 14:40

В городе Киреевск Тульской области автомобиль сбил 14-летнюю девочку

Пострадавшую госпитализировали в больницу
Михаил КОРЕНЮГИН
В городе Киреевск Тульской области автомобиль сбил 14-летнюю девочку

В городе Киреевск Тульской области автомобиль сбил 14-летнюю девочку

Фото: материалы пресс-служб

В городе Кирревск Тульской области на улице 8 марта утром 7 апреля произошло ДТП. Там примерно в 08:15 автомобиль сбил девочку-подростка. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

- 21-летний молодой человек совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила дорогу на нерегулируемом перекрестке, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП несовершеннолетнюю пострадашую госпитализировали в больницу с различными травмами.