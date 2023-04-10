Кому в Туле отключат газ 11 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 апреля без газа с 10:00 до 17:00 останутся жители дома №20б по улице Кутузова, №81 по улице Октябрьская, №2в по улице Гарнизонный проезд в поселке Горелки и №41 по улице Кутузова, корпус 2.

Также с 12:00 до 16:30 - дом №8 на Одоевском шоссе, а с 12:00 до 18:00 - №9 по улице 9 Мая и №137б по проспекту Ленина.

Временной интервал приостановки газа в многоквартирном доме напрямую зависит с обеспечением доступа газовикам в квартиры для выполнения работ по техобслуживанию плит, колонок и котлов.

Если по какой-то причине потребитель не сможет присутствовать дома в день плановой проверки, техническое обслуживание газовых приборов можно перенести на удобную дату и время.