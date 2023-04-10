В Тульской области задержали подозреваемого в краже алкогольной продукции Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Кимовске с заявлением обратился директор одного из сетевых магазинов города. Из торгового зала, расположенного по улице Коммунистической, открыто похитили алкогольную продукцию.

Благодаря просмотру записей камер видеонаблюдения, расположенных на территории магазина, сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность преступника. Им оказался ранее судимый 20-летний молодой человек, который после задержания признался в содеянном. Похищенное обнаружено и изъято.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.