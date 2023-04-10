В Куркинском районе Тульской области автомобиль Lada врезался в въездные ворота Фото: материалы пресс-служб

На Больничном переулке поселка Куркино Куркинского района Тульской области ночью 7 апреля произошло ДТП. Там примерно в 01:08 автомобиль Lada врезался в ворота. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

- 40-летний мужчина, управляя автомобилем Lada Granta, совершил наезд на препятствие – въездные ворота, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель транспортного средства. Его госпитализировали в больницу с различными травмами.