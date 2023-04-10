Нашедшего сумку с деньгами и медалями мальчика наградила администрация Щекино Фото: Алексей ФОКИН (фото)

10 апреля администрация Щекино наградила девятилетнего мальчика, который нашел и отдал в полицию сумку с деньгами и медалями. Об этом сообщил глава администрации Щёкинского района в социальных сетях.

- За активную гражданскую позицию, высокое чувство патриотизма и неравнодушное отношение к людям наградили почетной грамотой, а также вручили памятный подарок Тимиру Бахтиерову, - написал он.

Напомним, 3 апреля в дежурную часть отдела МВД России по Щекинскому району обратился 9-летний местный житель. Мальчик сообщил, что возле дома № 44 по улице Ленина он обнаружил мужскую сумку, в которой находились молитвослов, 200 тысяч рублей и 4 медали, в том числе «За отвагу».