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НовостиОбщество10 апреля 2023 13:00

Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Туле

Из-за роста заболеваемости в регионе продолжают частично приостанавливать учебный про
Михаил КОРЕНЮГИН
Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Туле

Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Туле

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4 671 случай гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 41% и ниже уровня предыдущей недели на 11%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость наблюдается в двух муниципальном образовании - Богородицком и Каменском районе. Также по результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 1 человека, а грипп В у 3 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одной группе одного детского дошкольного учреждения в Туле.