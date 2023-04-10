Одну группу в детском саду закрыли из-за гриппа и ОРВИ в Туле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

На минувшей неделе в Тульской области зарегистрировано 4 671 случай гриппа и ОРВИ. Это ниже эпидпорога на 41% и ниже уровня предыдущей недели на 11%. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

Превышение эпидемического порога заболеваемость наблюдается в двух муниципальном образовании - Богородицком и Каменском районе. Также по результатам лабораторных исследований грипп А подтвержден у 1 человека, а грипп В у 3 человек.

Что касается обстановки в детских образовательных учреждениях, сейчас частично учебный процесс приостановлен в одной группе одного детского дошкольного учреждения в Туле.