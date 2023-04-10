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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 12:23

Сотрудник магазина из Новомосковска украл из кассы 14 тысяч рублей

Мужчину задержала полиция
Михаил КОРЕНЮГИН
Сотрудник магазина из Новомосковска украл из кассы 14 тысяч рублей

Сотрудник магазина из Новомосковска украл из кассы 14 тысяч рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города, расположенного по улице Трудовых резервов. Из кассы совершена кража 14 тысяч 100 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий органов выяснили, что к хищению причастен 22-летний стажер по должности охранника магазина. После задержания мужчина признался в содеянном.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.