Сотрудник магазина из Новомосковска украл из кассы 14 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Новомосковске с заявлением обратился сотрудник одного из сетевых магазинов города, расположенного по улице Трудовых резервов. Из кассы совершена кража 14 тысяч 100 рублей.

В ходе проведения оперативных мероприятий органов выяснили, что к хищению причастен 22-летний стажер по должности охранника магазина. После задержания мужчина признался в содеянном.

В настоящее время полицейские устанавливают все обстоятельства данного происшествия.