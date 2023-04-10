За прошедшие выходные жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,2 миллиона рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 232 тысячи 150 рублей.

Также 47-летний мужчина из Щекино договорился по телефону о получении интим-услуг, за которые перевел 391 тысячу 288 рублей 50 копеек на банковскую карту. Однако взамен ничего не получил.

Еще один 27-летний мужчина попытался приобрести автомобиль. Продавец попросил его перевести предоплату, после получения которой перестал выходить на связь. В результате потерпевший лишился 650 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.