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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 11:38

За прошедшие выходные жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,2 миллиона рублей

Всего было обмануто 5 человек
Михаил КОРЕНЮГИН
За прошедшие выходные жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,2 миллиона рублей

За прошедшие выходные жители Тульской области обогатили мошенников более чем на 3,2 миллиона рублей

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

3 человека, проживающих в Тульской области, попались на самую распространенную уловку мошенников. Им звонил неизвестный мужчина, который представлялся сотрудником банка или правоохранительных органов и под различными предлогами уговаривал их перечислить денежные средства на указанные им банковские счета. В общей сложности было похищено 2 миллиона 232 тысячи 150 рублей.

Также 47-летний мужчина из Щекино договорился по телефону о получении интим-услуг, за которые перевел 391 тысячу 288 рублей 50 копеек на банковскую карту. Однако взамен ничего не получил.

Еще один 27-летний мужчина попытался приобрести автомобиль. Продавец попросил его перевести предоплату, после получения которой перестал выходить на связь. В результате потерпевший лишился 650 тысяч рублей.

В данный момент сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению личности мошенников и их задержанию.