На мостовых сооружениях автомобильных дорог Каменского района Тульской области обнаружили несколько нарушений Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

Установлено, что компания ТО «Тулаавтодор» ненадлежащим образов содержит автомобильные дороги «Лапотково–Ефремов–Сапроново» и «Орел–Ефремов», что привело к образованию на них выбоин, просадок, а также росту кустарной растительности, препятствующих безопасному дорожному движению.

С целью устранения выявленных нарушений принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.