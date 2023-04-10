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НовостиОбщество10 апреля 2023 10:40

На мостовых сооружениях автомобильных дорог Каменского района Тульской области обнаружили несколько нарушений

Прокуратура провела проверку
Михаил КОРЕНЮГИН
На мостовых сооружениях автомобильных дорог Каменского района Тульской области обнаружили несколько нарушений

На мостовых сооружениях автомобильных дорог Каменского района Тульской области обнаружили несколько нарушений

Фото: материалы пресс-служб

В Каменском районе прокуратура региона провела проверку исполнения законодательства, регламентирующего содержание мостовых сооружений на автомобильных дорогах.

Установлено, что компания ТО «Тулаавтодор» ненадлежащим образов содержит автомобильные дороги «Лапотково–Ефремов–Сапроново» и «Орел–Ефремов», что привело к образованию на них выбоин, просадок, а также росту кустарной растительности, препятствующих безопасному дорожному движению.

С целью устранения выявленных нарушений принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования.