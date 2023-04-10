Жительница Тульской области осуждена на 2 года за причинение тяжкого вреда здоровью сожителю Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Женщина, проживающая Щекино, признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Установлено, что 9 ноября 2022 года 34-летняя подсудимая находилась в состоянии алкогольного опьянения в своей квартире. В ходе ссоры с сожителем на бытовой почве злоумышленница взяла нож и нанесла мужчине один удар в область грудной клетки.

После 31-летний потерпевший отказался от госпитализации, в том числе сразу после его доставления в больницу. Спустя три дня, несмотря на повысившуюся температуру и сделанный флюрографический снимок, установивший у него увеличение сердца, полностью пренебрег лечением, проигнорировав предупреждения врачей об угрозе жизни, что в итоге привело к его смерти на седьмой день.

Суд приговорил женщину к 2 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.