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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 9:18

В санатории «Алексин Бор» в Тульской области сгорел заброшенный корпус

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
В санатории «Алексин Бор» в Тульской области сгорел заброшенный корпус

В санатории «Алексин Бор» в Тульской области сгорел заброшенный корпус

Фото: материалы пресс-служб

9 апреля, примерно в 19:17, в неэксплуатируемом сооружении санатория «Алексин Бор» в Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, на происшествие приехали 21 человек и 7 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 2 часа 35 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля.