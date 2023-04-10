В санатории «Алексин Бор» в Тульской области сгорел заброшенный корпус Фото: материалы пресс-служб

9 апреля, примерно в 19:17, в неэксплуатируемом сооружении санатория «Алексин Бор» в Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, на происшествие приехали 21 человек и 7 единиц техники, которым удалось потушить огонь за 2 часа 35 минут. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара сгорела и обрушилась кровля.