На проспекте Ленина в Туле образовалась сильная пробка из-за выкопанного люка Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Утром 10 апреля на проспекте Ленина со стороны Зеленстроя до пересечения с улицей Н. Руднева в Туле образовалась огромная пробка. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Как стало известно, в выходные на данном участке дороги проводились ремонтные работы. Там местами срезали асфальт и раскопали люк в районе остановки «Пединститут». В связи с этим средняя полоса движения оказалась полностью перекрыта.

На данный момент пробки в городе оценивается в 4-5 баллов, средняя скорость движения порядка 28-30 км/ч.