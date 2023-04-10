Во время пожара в Узловском районе Тульской области погибла 76-летняя женщина Фото: материалы пресс-служб

9 апреля, примерно в 20:21, в многоквартирном жилом доме в поселке Дубна Узловского района Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 9 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 7 минут, но после ликвидации пожара в квартире было обнаружено тело 76-летней женщины.

В результате происшествия в комнате размером 3 на 4 метра выгорел диван. Также стены и потолок закоптились по всей площади.