В Туле задержали подозреваемого в краже автомагнитолы Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 22-летний молодой человек. Из его незакрытой машины «ВАЗ-2107», припаркованной на улице Калинина, украли автомагнитолу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработных и ранее судимый 58-летний туляк, который после задержания признался в содеянном.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.