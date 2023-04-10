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НовостиПроисшествия10 апреля 2023 8:16

В Туле задержали подозреваемого в краже автомагнитолы

Мужчина признался в содеянном
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле задержали подозреваемого в краже автомагнитолы

В Туле задержали подозреваемого в краже автомагнитолы

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратился 22-летний молодой человек. Из его незакрытой машины «ВАЗ-2107», припаркованной на улице Калинина, украли автомагнитолу.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов смогли установить личность и местонахождение подозреваемого. Им оказался безработных и ранее судимый 58-летний туляк, который после задержания признался в содеянном.

В настоящее время в полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.