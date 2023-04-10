Во время пожара в городе Новомосковск Тульской области эвакуировали трех человек Фото: материалы пресс-служб

9 апреля, примерно в 00:02, в многоквартирном жилом на улице Угольщиков в Новомосковске произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Так, на происшествие приехали 9 человек и 2 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 17 минут и эвакуировать трех человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара обгорела обрешетка кровли по всей площади.