Житель Тулы украл у бывшей жены золотые изделия Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 43-летняя женщина. Из её дома украли золотую цепочку, браслет и подвеску. Общая сумма ущерба составила 37 тысяч рублей.

Сотрудники правоохранительных органов предположили, что к преступлению может быть причастен бывший муж заявительницы. Данная версия подтвердилась. Нигде не работающего 60-летнего мужчину задержали.

В настоящее время возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ (Кража). Похищенное частично изъяли. Злоумышленник признался в содеянном.