13 апреля в Оружейном переулке в Туле временно ограничат движение, стоянку и остановку транспортных средств Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В Туле в Оружейном переулке 13 апреля временно ограничат движение, а также остановка и стоянка всех видов транспорта. Об этом сообщает управление по транспорту и дорожному хозяйству администрации города.

Так, с 13:30 до 16:30 запрет будет действовать на участке от улицы Демидовской до улицы Октябрьской. Связано это с проведением ремонтных работ дорожного покрытия.

Автомобилистов просят учитывать данную информацию при планировании поездок по городу.