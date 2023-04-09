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НовостиПроисшествия9 апреля 2023 8:00

На улице Октябрьской в Туле автомобиль Infiniti насмерть сбил подростка

Пострадавший скончался в больнице
Михаил КОРЕНЮГИН
На улице Октябрьской в Туле автомобиль Infiniti насмерть сбил подростка

На улице Октябрьской в Туле автомобиль Infiniti насмерть сбил подростка

Фото: материалы пресс-служб

В Туле на улице Октябрьской вечером 7 апреля произошло ДТП. Там примерно в 22:02 автомобиль Infiniti сбил подростка.

- 35-летний мужчина, управляя автомобилем Infiniti, сбил 16-летнего парня, который переходил проезжую часть по регулируемом пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора, - делится подробностями областная Госавтоинспекция.

В результате ДТП подростка госпитализировали в больницу с сочетанной раной, где он чуть позже скончался.