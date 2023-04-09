В городе Узловая Тульской области 34-летняя женщина выпала из окна пятого этажа и погибла Фото: соцсети

В Узловой утром 8 апреля 34-летняя женщина выпала с окна пятого этажа и разбилась насмерть. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

В данный момент по факту ее смерти следственным отделом по г. Узловая СУ СК РФ по Тульской области организовано проведение процессуальной проверка. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

По предварительной информации, у женщины имелись проблемы с психикой.