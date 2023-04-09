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НовостиОбщество9 апреля 2023 7:00

9 апреля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации
Михаил КОРЕНЮГИН
8 апреля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин

8 апреля за порядком в Туле проследит дежурный Денис Гальперин

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В выходные дни в Туле организовано дежурство сотрудников администрации города. Так, представители власти в дежурном режиме проследят за порядком и помогут тулякам в решении неотложных вопросов.

Сегодня, 9 апреля, на посту дежурного значится Денис Гальперин - заместитель начальника управления градостроительства и архитектуры администрации города Тулы.

По всем возникающим вопросам туляки могут обращаться в Единую дежурно-диспетчерскую службу по номерам: (4872) 47-20-34; (4872) 47-20-37, 1391.