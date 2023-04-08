В Тульской области за две недели более 300 водителей нарушили правила выезда на встречную полосу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

С 15 по 29 марта в Тульской области проводили профилактическое мероприятие «Встречная полоса», по результатам которой составлено 310 административных протоколов. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Так, в отношении 303 водителей составили протоколы по части 3-4 статьи 12.15 Коап РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона). Им грозит штраф в размере 5 тысяч рублей или лишение прав от 4 до 6 месяцев.

Также 7 жителей региона попались на повторном нарушении по той же статьи. Туляков могут лишить водительских прав на 1 год.