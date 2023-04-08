В Куркинсом районе Тульской области уберут несанкционированную свалку

Прокуратура Куринского района проверку исполнения местной администрацией законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.

Как было установлено, около деревне Кинь Грусть образовалась свалка несанкционированная свалка бытовых отходов. При этом администрация не приняла мер для ликвидации мусора.

В связи с этим глава органа местного самоуправления привлечен к административной ответственности, предусмотренной ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ.

По иску прокурора суд убрать несанкционированную свалку в срок не позднее 1 июня 2023 года. Исполнение решения суда контролируется прокуратурой района.