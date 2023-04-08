Жительница Тулы украла у родного дедушки 300 тысяч рублей Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле обратился 74-летний пожилой мужчина. С чего банковского счета пропали деньги. По предварительной информации, они были списаны через мобильное банковское приложение. Сумма ущерба составила около 300 тысяч рублей.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники правоохранительных органов выяснили, что к хищению причастен кто-то из близкого окружения заявителя. В результате преступником оказалась 19-летняя внучка потерпевшая, которая призналась в содеянном. Предположительно, злоумышленница воспользовалась смартфоном дедушки, получила доступ к мобильному банковскому приложению и перевела денежные средства на свой счет.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.