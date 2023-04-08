Сегодня, 8 апреля, тульский «Арсенал» играет с "Кубанью" на домашнем поле Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В матче 26-го тура Первой лиги туляки сыграют на домашнем стадионе. Главным судьей встречи станет Антон Анопа.

Помогать ему будут Яков Клепцов и Артур Тиракьянц. Резервный судья — Игорь Вертков, а инспектор — Николай Объедков.

Туляки в настоящее время идут на 6 месте в таблице, имея 36 очков после 25 матчей, а краснодарцы на 14 месте с 27 очками.

Матч начнется в 16:00.

Ему будут ассистировать ростовчане Яков Клепцов и Артур Тиракьянц. Резервный судья – москвич Игорь Вертков. Инспектор – Николай Объедков из Санкт-Петербурга.