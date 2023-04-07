Житель Тулы потратил более 2 тысяч рублей с найденной банковской карты Фото: Алексей ФОКИН (фото)

В отдел полиции в Туле с заявлением обратилась 19-летняя молодой человек. С его потерянной банковской карты произошло списание денежных средств в размере 2 тысяч 400 рублей.

Спустя некоторое время сотрудникам правоохранительных органов удалось установить личность и местонахождение преступника. Им оказался 49-летний туляк. Понимая, что распоряжается не принадлежащими ему денежными средствами, он оплатил покупки в магазинах найденной банковской картой.

В данный момент полицейские устанавливают все обстоятельства происшествия.