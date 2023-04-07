Во время пожара в Киреевском районе Тульской области эвакуировали 10 человек Фото: материалы пресс-служб

7 апреля, примерно в 12:19, в многоквартирном жилом доме в городе Болохо Киреевского района Тульской области произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 6 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 8 минут и эвакуировать 10 человек. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара на балконе размером 1х2 метра сгорели личные вещи.