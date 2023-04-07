В Киреевском районе Тульской области 11-летний велосипедист стал виновником ДТП и попал в больницу Фото: материалы пресс-служб

В поселке Бородинский Киреевского района Тульской области вечером 6 апреля произошло ДТП. Там примерно в 19:52 столкнулись автомобиль Ford Focus и велосипед. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по региону.

- 11-летний мальчик, управляя велосипедом, на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда автомобилю Ford, за рулем которого находился 27-летний мужчина, - делятся подробностями в тульской Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадали водитель автомобиля, который после оказания медицинской помощи был отпущен, и велосипедист, которого госпитализировали в больницу с различными травмами.