В отношении тульского судьи возбудили уголовное дело за взятку и попытку подменить товар в пункте выдачи Wildberries Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Судья Арбитражного суда в Тульской области подозревается в совершении трех преступлений. По информации издания «Право.ру», в 2019 году он предложил своему знакомому связаться с представителем компании, которая являлась одной из стороны по делу, рассматриваемому в другом суде. Мужчина должно был уговорить уговорить юриста заплатить 6 миллионов 500 тысяч рублей для передачи судье кассационной инстанции за «правильное» разрешение. Наш фигурант мог получить за это 2 миллиона 500 тысяч рублей.

Второй эпизод связан с иском о признании права собственности на нежилое помещение. Так, тульский судья посоветовал своему знакомому связаться с представителем компании, которая судилась с администрацией. По предварительной информации, мужчина пообещал, что решение вопроса будет стоить 1 миллион 500 тысяч рублей. Но оказалось, что его знакомый общался с оперативным сотрудником.

Третьем эпизодом стала попытка подмена товара в пункте выдачи Wildberries. Подозреваемый заказал несколько товаров на сумму 146 тысяч рублей. При получении товара мужчина зашел в примерочную, где поменял новые вещи на старые и попытался оформить возврат. Однако, сотрудница магазина заметила обман и не стала возвращать деньги.