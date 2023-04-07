Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+11°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество7 апреля 2023 14:08

Житель Тульской области предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу

Молодой человек трижды не явился в военный комиссариат
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тульской области предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу

Житель Тульской области предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий селе Прудищи Веневского района Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Установлено, что 21-летнего молодого человека известили о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. При этом, у него отсутствовали законные основания для освобождения от военной службы и уважительных причин к неявке 7 и 9 июня, а также 9 декабря 2022 года умышленно не прибыл в военный комиссариат.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.