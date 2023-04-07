Житель Тульской области предстанет перед судом за уклонение от призыва на военную службу Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий селе Прудищи Веневского района Тульской области, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ (уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы).

Установлено, что 21-летнего молодого человека известили о необходимости прибыть в военный комиссариат для прохождения мероприятий, связанных с призывом на военную службу. При этом, у него отсутствовали законные основания для освобождения от военной службы и уважительных причин к неявке 7 и 9 июня, а также 9 декабря 2022 года умышленно не прибыл в военный комиссариат.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.