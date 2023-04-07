Начальник УТиДХ Дмитрий Ярцев может стать первым заместителем главы администрации Тулы Фото: Игорь КОПЫТОВ

Сейчас Дмитрий Ярцев возглавляет управление транспорта и дорожного хозяйства администрации. Пост этот он занимает с осени 2020 года после ухода Алексея Крыгина. До этого работал в управлении заместителем начальника.

Ярцев в 2011 году закончил Тульский государственный университет. Избирался в Собрание депутатов муниципального образования Головеньковское Щекинского района 2009 году. Также в 2013 году участвовал в досрочных выборах депутатов Собрания депутатов муниципального образования город Венев.

На момент публикации на сайте администрации информации о первом заместителе нет. Сам Дмитрий Ярцев сейчас находится в официальном отпуске.