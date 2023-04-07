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НовостиПроисшествия7 апреля 2023 12:17

На улице Октябрьской в Туле автомобиль Renault сбил пожилую женщину

Пострадавшей оказали медицинскую помощь
Михаил КОРЕНЮГИН
На улице Октябрьской в Туле автомобиль Renault сбил пожилую женщину

На улице Октябрьской в Туле автомобиль Renault сбил пожилую женщину

Фото: соцсети

В Туле на улице Октябрьской утром 7 апреля произошло ДТП. Там примерно в 10:30 автомобиль Renault Sandero сбил пешехода. Об этом сообщает городской ситуационный центр.

Так, 56-летний мужчина, управляя автомобилем Renault, сбил 64-летнюю женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте, в зоне видимости пешеходного перехода.

В результате ДТП пенсионерка получила различные травмы. Её оказали медицинскую помощь, после чего отпустили домой.