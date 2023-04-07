В ДТП в городе Венев Тульской области пострадал грудной ребенок Фото: материалы пресс-служб

В городе Венев Тульской области на улице Карла Маркса вечером 6 апреля произошло ДТП. Там примерно в 21:45 столкнулись «Дэу Гентра» и «Киа Рио». По информации полицейских, в результате аварии пострадали ребенок женщина-водитель.

- 32-летний мужчина, управляя автомобилем «Дэу Гентра», на неравнозначном перекрестке не уступил дорогу пользующемуся преимущественным правом проезда автомобилю «Киа Рио», под управлением 35-летней женщины, - делятся подробностями в областной Госавтоинспекции.

Пострадавшая девочка 2022 года рождения в момент аварии находилась в детском кресле. После оказания медицинской помощи её отпустили домой.