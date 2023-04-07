Коронавирус в Тульской области:31 новый случай заболевания за последние сутки на 7 апреля Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Выздоровели за минувшие сутки от коронавируса, по данным на 7 апреля, 61 человек, а в целом с начала пандемии коронавирусной инфекции в Тульской области излечились 186 064 человек. При этом госпитализирован в тяжелом состоянии 7 жителей региона.

С марта же месяца 2020-го в Тульском регионе COVID-19 заболели 192 229 человек.

Суточная смертность отсутствует, а целом с начала пандемии от коронавируса умерли 5 369 пациента.