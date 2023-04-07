Из пожара в Ефремовской пятиэтажке в Тульской области эвакуирован ребенок Фото: материалы пресс-служб

Сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме по ул. Лермонтова в Ефремове Тульской области на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило 7 апреля 2023 года в 5:24 утра.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-29 и автолестница. По прибытии через две минуты, пожарные открытое горение ликвидировали в 5:32.

Звеном газодымозащитной службы ПСЧ-29 по лестничному маршу спасен 1 человек. Эвакуировано еще семеро, среди них - ребенок.

Пострадавших нет, а в результате происшествия в комнате сгорел диван, потолок и стены закоптились по всей площади.

Причина пожара устанавливается.