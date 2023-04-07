В Тульской области еще три моста открылись для движения после затопления паводковыми водами Фото: материалы пресс-служб

По последним сводкам регионального ГУ МЧС, в Тульской области освободились от воды четыре низководных моста - в селе Орлово Щекинского района, в Мерлиновке ГО Тула и в Слободке Одоевского района.

Пока остаются подтопленными 4 низководных моста в 2 муниципальных образованиях. Три из них Упой — в Мишнево и Матюхинском Суворовского района, а также Болотском Одоевского района, один — в Чекалине Суворовского района;

Движение транспорта по этим мостам прекращено. Существуют объездные пути.

Населенные пункты обеспечены медицинским обслуживанием. Создан необходимый запас продовольствия и предметов первой необходимости.