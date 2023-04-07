В Туле сносят автомойку на перекрестке улиц Ложевой, Металлургов и Восточного обвода Фото: материалы пресс-служб

В Туле приступили к сносу автомойки, на месте которой должны построить дорожную развязку, - об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных и земельных отношений Тульской области.

Основанием для сноса послужило решение Арбитражного суда еще 2021 года. Тогда МИЗО расторгло договор с ООО «Пронто», которое арендовало участок рядом с Восточным обводом. Автомойку признали самовольной постройкой, расположенной за пределами арендованного участка: компанию обязали снести строение, а участок передать ведомству.

Ранее властями назывались сроки проведения изыскательских работ на данном месте, на основе которых будет разработана проектно-сметная документация для строительства двухуровневой развязки.