Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Тула
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тула
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия7 апреля 2023 6:31

В Тульской области сразу в нескольких местах загорелась трава — возле Шатска и в Щекинском районе

Об этом сообщают очевидцы в соцсетях
Игорь КОПЫТОВ
В Тульской области сразу в нескольких местах загорелась трава — возле Шатска и в Щекинском районе

В Тульской области сразу в нескольких местах загорелась трава — возле Шатска и в Щекинском районе

Фото: соцсети

Так, 7 апреля возле тульского поселка Шатск загорелось поле. В комментариях жители предположили, что поджечь поле мог и сам автор публикации ради контента.

За предыдущие сутки трава в Тульской области горела 22 раза. Так ночью появилось несколько пылающих мест в Ясногорском районе. Следом информация появилась и из Щекинского района.

Как отмечают сотрудники МЧС, к середине апреля выездов по региону может достичь тысячи в неделю. А меж тем, за пал сухой травы юридическим лицам грозит до 250 тысяч рублей штрафа, а физическим - до 15 тысяч рублей.