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НовостиОбщество6 апреля 2023 14:39

В Туле приступили к работам по нанесению дорожной разметки

Всего задействовано 4 бригады и 6 единиц техники
Михаил КОРЕНЮГИН
В Туле приступили к работам по нанесению дорожной разметки

В Туле приступили к работам по нанесению дорожной разметки

Фото: материалы пресс-служб

29 марта в Туле начали наносить разметку на дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент работы уже выполнены на улице Октябрьской, Московском шоссе, Красноармейском проспекте и улице Советской. В первую очередь выбирают магистральные улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также вблизи которых находится большое количество социальных объектов.

В работах задействовано 4 бригады и 6 единиц техники. К 1 сентября планируют нанести разметку на 170 улицах и 907 пешеходных переходах.