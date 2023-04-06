В Туле приступили к работам по нанесению дорожной разметки Фото: материалы пресс-служб

29 марта в Туле начали наносить разметку на дороги. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

На данный момент работы уже выполнены на улице Октябрьской, Московском шоссе, Красноармейском проспекте и улице Советской. В первую очередь выбирают магистральные улицы, по которым осуществляется движение общественного транспорта, а также вблизи которых находится большое количество социальных объектов.

В работах задействовано 4 бригады и 6 единиц техники. К 1 сентября планируют нанести разметку на 170 улицах и 907 пешеходных переходах.