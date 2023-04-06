Плавучий ресторан из Калуги едва не добрался по Оке до Тульской области Фото: соцсети

В конце марта после повышения уровня воды в Оке частично затонувший еще год назад плавучий ресторан, находившийся в районе Воробьевской переправы в Калуге, унесло от берега. А в среду, 5 апреля, он отправился в плавание.

В соцсетях местные выложили видео, как баржа с торчащей из воды трубой проплывает мимо Турынино. В итоге ресторан унесло на 45 километров вниз по течению, и он почти добрался до поселка Дугна Ферзиковского района. Там баржа развалилась на две части, которые отбуксировали к берегу.

До границы с Тульской областью ресторан не доплыл буквально пару километров.