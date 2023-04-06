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НовостиОбщество6 апреля 2023 13:42

В Туле открыли мемориальный знак на месте первого железоделательного завода Демидовых

В городе отметили 367-летие великого промышленника Никиты Демидов
Игорь КОПЫТОВ
В Туле открыли мемориальный знак на месте первого железоделательного завода Демидовых

В Туле открыли мемориальный знак на месте первого железоделательного завода Демидовых

Фото: материалы пресс-служб

Мемориальный знак на Демидовской плотине представляет собой бронзовый барельеф, закрепленный на большом камне. Надпись на нем гласит «На этом месте Никитой Демидовым в середине 90-х годов XVII в. был построен доменный и железоделательный завод, первое металлургическое предприятие рода Демидовых».

Изначально, еще в 90-х годах XX века, на здании по ул. Демидовская Плотина, 13 установили мемориальную доску. Теперь руки дошли и до знака - его создали из цельной 6-тонной глыбы уральской яшмы.