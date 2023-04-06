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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 13:18

Житель Тулы предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов
Михаил КОРЕНЮГИН
Житель Тулы предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Житель Тулы предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков

Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в исправительном учреждении, в крупном размере).

По версии следствия, 40-летний туляк в марте 2022 года хотел переправить наркотические средства на территорию колонии строгого режима с помощь арбалета, прикрепив к его стреле сверток. Общий вес наркотиков составил 38,36 граммов. Однако мужчине не удалось осуществить свой план, так как его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.