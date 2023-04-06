Житель Тулы предстанет перед судом за покушение на незаконный сбыт наркотиков Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Мужчина, проживающий в Туле, обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершенное в исправительном учреждении, в крупном размере).

По версии следствия, 40-летний туляк в марте 2022 года хотел переправить наркотические средства на территорию колонии строгого режима с помощь арбалета, прикрепив к его стреле сверток. Общий вес наркотиков составил 38,36 граммов. Однако мужчине не удалось осуществить свой план, так как его действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

В данный момент уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.