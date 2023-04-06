В Ясногорском районе Тульской области загорелось поле Фото: соцсети

Ночью 6 апреля в Ясногорском районе Тульской области загорелось поле. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сухая трава горела вдоль проезжей части дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные минувшей ночью выезжали на вызовы 3 раза.

Напомним, 3 апреля в Тульской области вступают в силу правила безопасности пожароопасного сезона. Были определены 272 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году.