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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 12:35

В Ясногорском районе Тульской области загорелось поле

Сотрудники МЧС выезжали на вызов три раза
Михаил КОРЕНЮГИН
В Ясногорском районе Тульской области загорелось поле

В Ясногорском районе Тульской области загорелось поле

Фото: соцсети

Ночью 6 апреля в Ясногорском районе Тульской области загорелось поле. Об этом сообщили очевидцы в социальных сетях.

Сухая трава горела вдоль проезжей части дороги. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тульской области, пожарные минувшей ночью выезжали на вызовы 3 раза.

Напомним, 3 апреля в Тульской области вступают в силу правила безопасности пожароопасного сезона. Были определены 272 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных и ландшафтных пожаров в 2023 году.