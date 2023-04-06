Восемь депутатов из Тульской городской Думы привлечены к ответственности за коррупционные нарушения Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Прокуратура города Тулы провела проверку исполнения законодательства о противодействии коррупции при предоставлении депутатами Тульской городской Думы сведений о доходах за 2021 год.

Установлено, что в 2022 году народные избранники предоставили неполные сведения о доходах и имуществе в отношении себя и своих супругов. В декларационных справках они не отразил информацию о своей недвижимости, расчётных счетах и других доходах.

В связи с этим прокурор внес главе муниципального образования Тулы представление, по результатам рассмотрения которого 8 депутатов привлечены к ответственности в виде предупреждения. В данный момент они уточнили необходимые сведения.