Двое тульских полицейских погибли в ходе контртеррористической операции в Ингушетии Фото: Алексей ФОКИН (фото)

Два сотрудника полиции из Тульской области погибли в ходе контртеррористической операции в Малгобекском районе республики Ингушетия. Информацию об этом официально подтвердили в МВД России.

Так, в ночь с 5 на 6 апреля в селе Зязиков-Юрт обнаружили группу боевиков. Они забаррикадировали двери в одном из заброшенных домов, а при попытки задержания злоумшыленники открыли огонь из автоматов.

В результате перестрелки погибли начальник пункта полиции «Петровский» УМВД России по Туле и помощник дежурного ИВС МОМВД России «Ефремовский» сержант полиции. Также по предварительной информации, еще трое силовиков из Тульской области получили ранения.

Боевикам удалось скрыться в места происшествия. На данный момент они находятся в розыске.