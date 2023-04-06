Во время пожара Щекинском районе Тульской области спасли восемь человек Фото: материалы пресс-служб

5 апреля, примерно в 23:06, в многоквартирном жилом доме на улице Центральная в поселке Ломинцевский Щекинского районе произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 17 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 8 минут. Также звеном газодымозащитной службы эвакуировано 8 человека, из них - 6 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в комнате горел мусор на площади 9 квадратных метров.