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НовостиПроисшествия6 апреля 2023 11:05

Во время пожара Щекинском районе Тульской области спасли восемь человек

Обошлось без пострадавших
Михаил КОРЕНЮГИН
Во время пожара Щекинском районе Тульской области спасли восемь человек

Во время пожара Щекинском районе Тульской области спасли восемь человек

Фото: материалы пресс-служб

5 апреля, примерно в 23:06, в многоквартирном жилом доме на улице Центральная в поселке Ломинцевский Щекинского районе произошел пожар. В данный момент устанавливается причина возгорания.

На происшествие приехали 17 человек и 3 единицы техники, которым удалось потушить огонь за 8 минут. Также звеном газодымозащитной службы эвакуировано 8 человека, из них - 6 детей. К счастью, обошлось без пострадавших.

В результате пожара в комнате горел мусор на площади 9 квадратных метров.